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Россиянин разобрал стену дома, чтобы ограбить односельчанина

В Забайкалье сельчанин разобрал стену дома и ограбил соседа
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Телеграм-канал Полиция Забайкалья

В поселке Дарасун сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже имущества у местного жителя, злоумышленник разобрал часть дома и похитил технику. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель поселка Дарасун, мужчина сообщил, что около двух месяцев не был в своем доме, а приехав, обнаружил в стене дыру и пропажу дорогостоящей техники: телевизора, системного блока, домашнего кинотеатра и электрического рубанка.

Личность подозреваемого в краже удалось установить, им оказался 60-летний сосед потерпевшего. В ходе обыска по месту его жительства, в погребе, были обнаружены все похищенные вещи. Возбуждено уголовное дело о краже, ранее судимый злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что житель Самары стал фигурантом уголовного дела, украв металлические ограждения у коммунальщиков, которые ремонтировали водовод. После окончания работы коммунальщики сложили ограждения, стойки к ним и дорожные знаки на обочине, а вечером не смогли их найти. Личность вора удалось установить, за сданные стойки он получил 800 рублей. Причиненный ущерб компания оценила в 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее из квартиры петербуржца украли более 4 млн рублей, пока он лежал в больнице.

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