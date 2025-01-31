В Краснодарском крае произошли новые выбросы мазута

На черноморском побережье Краснодарского края зарегистрировали новые выбросы мазута. Об этом сообщил Telegram-канал кубанского оперативного штаба.

«Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска», — указано в сообщении.

По данным оперштаба, сейчас специалисты просеивают песок и вручную собирают капли мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Как рассказали в экстренных службах, в результате происшествия в воду попали 3,8 тыс. тонн мазута. На этом фоне в ряде российских регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край, организовали работы по очистке пляжей и акватории от нефтепродуктов. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Крыму расширили зону ЧС из-за выброса мазута в Черном море.