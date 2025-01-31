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Трое мужчин угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео

В Нью-Йорке разыскивают компанию, которая угнала поезд в метро

В Нью-Йорке трое мужчин угнали поезд метро, чтобы покататься на нем, сообщает CBS News.

На прошлой неделе сотрудники метрополитена сообщили в полицию Нью-Йорка, что 25 января трое неизвестных нашли пустой поезд, который был оставлен на запасном пути на станции 71-я авеню в Квинсе, и угнали его. Как долго троица каталась на нем, не сообщается.

Молодые люди бросили поезд, разбив множество окон в вагонах. При этом двери состава были заперты, что указывает на то, что хулиганы проникли внутрь с помощью транзитных ключей.

«Они явно знали, где находится поезд, как управлять поездом и как достать ключи», — считает эксперт по транспорту Роберт Пасвелл.

Угонщики также выложили видео своей поездки в социальные сети. В ролике видно, как они находятся в кабине машиниста, при этом один из них управляет составом, а другой сидит у передней двери, свесив ноги над рельсами. Злоумышленников, которые были одеты во все черное, пока не удалось задержать.

Ранее пьяный мужчина угнал скорую помощь, обидевшись на врачей.

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