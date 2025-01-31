Мужчина из Вьетнама рассказал, что не спит 60 лет

Мужчина из Вьетнама, который не спит 60 лет, рассказал, каково жить с такой особенностью, пишет LADBible.

Вьетнамский фермер Тай Нгок, которому, по сообщениям, уже за 80 лет, утверждает, что не спит с начала 1960-х годов. Все началось после того, как он перенес лихорадку, после которой сон к нему так и не вернулся. Несмотря на многочисленные обращения к врачам и попытки лечения, медики так и не смогли объяснить его состояние.

«Когда я вижу, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу полоть сорняки и работать в поле, потому что сидеть без дела невыносимо», — рассказывает мужчина.

Несмотря на то, что Нгок работает в два раза больше других, он отмечает, что его жизнь далека от благополучия. Его случай продолжает ставить в тупик не только врачей, но и его семью. Некоторые эксперты предполагают, что постоянная бессонница мужчины может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), вызванным войной во Вьетнаме, которая длилась с 1955 по 1975 год.

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