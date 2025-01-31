Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина из Вьетнама рассказал, что не спит 60 лет

LADBible: вьетнамец пожаловался, что последний раз спал 60 лет назад
close
Drew Binsky/Youtube

Мужчина из Вьетнама, который не спит 60 лет, рассказал, каково жить с такой особенностью, пишет LADBible.

Вьетнамский фермер Тай Нгок, которому, по сообщениям, уже за 80 лет, утверждает, что не спит с начала 1960-х годов. Все началось после того, как он перенес лихорадку, после которой сон к нему так и не вернулся. Несмотря на многочисленные обращения к врачам и попытки лечения, медики так и не смогли объяснить его состояние.

«Когда я вижу, как другие спят, я им завидую. В лунные ночи я обычно выхожу полоть сорняки и работать в поле, потому что сидеть без дела невыносимо», — рассказывает мужчина.

Несмотря на то, что Нгок работает в два раза больше других, он отмечает, что его жизнь далека от благополучия. Его случай продолжает ставить в тупик не только врачей, но и его семью. Некоторые эксперты предполагают, что постоянная бессонница мужчины может быть связана с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), вызванным войной во Вьетнаме, которая длилась с 1955 по 1975 год.

Ранее бывший военный поделился армейским способом заснуть «за две минуты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами