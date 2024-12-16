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Бывший военный поделился армейским способом заснуть «за две минуты»

Mirror: бывший военный из США рассказал, как быстро заснуть в любой обстановке

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Shutterstock

Бывший военный из США поделился армейским способом заснуть «за две минуты», пишет Mirror.

Капитан Джеймс Миллер, с опытом службы в горячих точках, объяснил, как метод, который он использовал в армии, может помочь любому человеку погрузиться в сон за считанные минуты.

«Этот метод был разработан для работы в условиях высокого давления, но он подходит для всех», — подчеркивает мужчина.

Он объясняет, что процесс включает несколько простых шагов, направленных на успокоение ума и расслабление тела. По словам военного пенсионера, первым делом нужно расслабить лицо.

«Расслабьте мышцы на лбу, бровях и челюсти. Позвольте векам ощутить тяжесть, удобно расположите язык», — советует мужчина.

Затем, по его словам, необходимо расслабить плечи, словно они «тают» в кровати. Кроме того, важно правильно настроить дыхание.

«Сосредоточьтесь на ритмичных глубоких вдохах. Вдыхайте через нос четыре секунды, задержите дыхание на такое же время и выдыхайте через рот в течение шести секунд», — рассказал Джеймс.

При этом важно снять напряжение в груди и животе, затем расслабить ноги, начиная с бедер и заканчивая ступнями.

«Чтобы прекратить поток мыслей, визуализируйте мирную обстановку или повторяйте успокаивающую фразу, сосредотачиваясь только на словах», — дополнил Миллер.

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