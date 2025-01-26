Меликов попросил взять под контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Меликов попросил СК и МВД взять на контроль дело о пытках дагестанца в полиции

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять на личный контроль дело дагестанца Магомеда Магомедова, заявившего о пытках в отделе полиции Подмосковья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Меликов отметил, что не раз убеждался в добром отношении Бастрыкина и Колокольцева к Кавказу и выходцам из региона. По словам главы Дагестана, он рассчитывает, что заявления адвоката Магомедова будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут наказание.

До этого в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых Магомедов, задержанный в Московской области, рассказывает о пытках в полицейском участке. По информации МВД России, мужчина был задержан по подозрению в незаконном изготовлении оружия. В настоящее время проводится проверка его причастности к террористической деятельности. После того появления жалоб на незаконные методы дознания была организована проверка.

17 января Советский районный суд в Махачкале принял решение об аресте бывшего главы Дахадаевского района Дагестана Джаруллы Омарова по подозрению в мошеннических действиях с земельными участками.

Ранее в Дагестане первоклассница спасла мальчика, проверявшего на прочность лед на озере.