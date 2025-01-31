Семье панд из Московского зоопарка подарили вязаных мишек и самолетик

Фанаты из Китая подарили семье панд из Московского зоопарка вязаных мишек и самолетик в честь китайского Нового года. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Telegram-канале.

«Китайские фанаты подарили своим любимцам особые подарки, наполненные теплом, любовью и вниманием! Огромная чаша-неваляшка, специально для панд, очень популярная на родине бамбуковых медведей, мишки, которых с особым теплом связала китайская фанатка, мобиль с угощениями и кукурузник для пилотирования самым младшим членом панда-семьи», — перечислили в столичном зоосаде.

Так, панда-папа Жуи долго выуживал подвешенные угощения из своего подарка, а мама-панда Диндин и Катюша разбирались, как правильно пользоваться приспособлением. Младшая панда обнимала вязаного медведя, играла с ним и купала, а позже пыталась разобраться, как работает ее «кукурузник».

Московский зоопарк выразил благодарность китайским фанатам за подарки своим подопечным.

До этого директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что все больше жителей Китая интересуются трансляциями с пандами из Московского зоопарка. Гендиректор зоосада отметила, что панда Катюша пользуется у китайцев особой популярностью. Более того, зрители в Китае активно делятся трансляциями из зоопарка в своих социальных сетях, заключила Акулова.

Ранее Собянин рассказал, как сотрудники Московского зоопарка помогают животным.