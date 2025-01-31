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Лауреата премии «Гордость Латвии» посадили за изнасилование приемной дочери

Суд посадил лауреатов премии «Гордость Латвии» за насилие над приемными детьми
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Shutterstock

Земгальский окружной суд Елгавы вынес приговор двум лауреатам премии «Гордость Латвии» за насилие над приемными детьми. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на прокуратуру.

Мужчину посадили на 16 лет, а женщину — на пять. С 2008 по 2019 год подсудимые избивали и унижали несовершеннолетних, над которыми взяли опекунство. Отчим также домогался падчерицы, а одну из них неоднократно насиловал.

Премию «Гордость Латвии» 64-летняя Сандра и 57-летний Янис получили в 2015 году как образцовая семейная пара.

Также 31 января в Пермском крае осудили мужчину за изнасилование маленькой девочки. В июне 2024 года 30-летний житель деревни Елохи предложил ей пройтись, чтобы показать выросший борщевик, после чего принудил к соитию и бросил ее на улице. Ночью сельчане обнаружили окровавленную девочку, на которой не было шортиков, в кустах около магазина.

Впоследствии одежду пострадавшей нашли у педофила дома. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее российского священника арестовали за изнасилование несовершеннолетней прихожанки.

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