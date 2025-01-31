В Прикамье огласили приговор мужчине, который изнасиловал трехлетнюю девочку

В Пермском крае мужчину посадили на 13 лет за надругательство над ребенком

В Пермском крае осудили мужчину за сексуализированное насилие над малолетней девочкой. Об этом сообщили в пресс-службе Верещагинского районного суда.

«Пермяку назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого еще полтора года он будет ограничен в свободе», — гласит приговор.

В июне 2024 года 30-летний житель деревни Елохи предложил знакомой девочке пройтись, чтобы показать выросший борщевик, после чего изнасиловал и бросил ее на улице. Ночью сельчане обнаружили окровавленную девочку, на которой не было шортиков, в кустах около магазина. Объяснить, что произошло, она не смогла. У пострадавшей диагностировали серьезные травмы внутренних органов и из-за судорог вводили ее в искусственную кому.

Сообщалось, что педофил хотел сбросить девочку в один из открытых колодцев рядом, но его спугнула местная жительница. Дома у подозреваемого нашли шорты ребенка, однако, как отмечается, он так и не признал своей вины.

Ранее житель Брянской области надругался над трехлетней дочерью соседа, пока тот спал.