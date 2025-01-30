Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского священника арестовали за изнасилование несовершеннолетней прихожанки

В Самаре священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки
close
Depositphotos

В Самаре священнослужителя арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении священника городской церкви возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Самарский районный суд принял решение поместить под стражу подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней прихожанки.

До этого в Кузбассе четыре человека избили и изнасиловали женщину. Предварительно, у пострадавшей возник конфликт с матерью одного из подозреваемых. Чтобы отомстить, они пришли к ней домой, избили ее и ее супруга руками, ногами и другими предметами, а затем надругались над женщиной. После этого злоумышленники скрылись, а в доме начался пожар.

Ранее в Петербурге пенсионер надругался над шестилетним ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами