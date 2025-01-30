Российского священника арестовали за изнасилование несовершеннолетней прихожанки

В Самаре священнослужителя арестовали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении священника городской церкви возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Самарский районный суд принял решение поместить под стражу подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней прихожанки.

До этого в Кузбассе четыре человека избили и изнасиловали женщину. Предварительно, у пострадавшей возник конфликт с матерью одного из подозреваемых. Чтобы отомстить, они пришли к ней домой, избили ее и ее супруга руками, ногами и другими предметами, а затем надругались над женщиной. После этого злоумышленники скрылись, а в доме начался пожар.

Ранее в Петербурге пенсионер надругался над шестилетним ребенком.