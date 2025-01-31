В Уфе военный избил бывшую жену

В Уфе вернувшийся с фронта военный избил бывшую жену из-за ее решения развестись с ним. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина по имени Диния решила оформить развод год назад, когда ее бывший супруг Азамат находился в зоне специальной военной операции (СВО). По словам Динии, муж все время угрожал ей, а после возвращения с фронта избил ее. Это произошло 1 января. После этого она ушла из дома и написала заявление в полицию, однако правоохранительные органы не приняли никаких мер. В течение всего месяца женщина была вынуждена временно проживать с дочерью в кризисном центре «Семья». 26 января Азамат сообщил о своем отъезде в зону СВО, и Диния вернулась домой, однако там ее ждал бывший супруг.

По словам девушки, Азамат запер ее в квартире, заставил раздеться, а затем начал избивать. После этого бывший муж поджег сигарету и потушил ее о спину Динии, а затем начал насиловать бывшую супругу, снимая свои действия на видео. Теперь Азамат шантажирует ее этими записями.

По данным «Осторожно, новости», сейчас Диния находится в больнице. У нее диагностировали сотрясение мозга и перелом нижней челюсти. Все тело женщины покрыто синяками. Из-за травм она не может самостоятельно принимать пищу, поэтому ей назначили специальное питание.

Азамат в свою очередь сказал журналистам, что избил Динию, но не сожалеет об этом. Факт изнасилования он отрицает. По его словам, Диния вступила в секту Access Bars и именно после этого она решила развестись, взяла кредиты и перестала общаться с родственниками.

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