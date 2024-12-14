Экс-вагнеровец забил знакомого молотком после плохих слов о ЧВК «Вагнер»

В Волгоградской области 27-летний мужчина напал на знакомого и избил его молотком. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в поселке Катричев. Молодой человек попал в места лишения свободы за кражу, но заключил контракт с ЧВК «Вагнер», после помилования был вахтовиком. В родном поселке он познакомился с пострадавшим.

По данным источника, в день инцидента мужчины выпивали. В какой-то момент приятель плохо отозвался о ЧВК «Вагнер» и заявил, что там служили «плохие люди». Это не понравилось экс-бойцу, поэтому, когда собутыльник заснул, гость несколько раз ударил хозяина молотком по голове.

Затем мужчина зашел к племяннице знакомого с особенностями развития, которая в этот момент находилась в соседней комнате. Он пригрозил ей, что, если она кому-то расскажет, «будет плохо».

Выбросив молоток в саду, бывший боец отправился к бывшей девушке. Позже он рассказал о произошедшем матери, и та обратилась в полицию.

В отношении него возбудили уголовное дело, в содеянном он раскаялся. Фигуранта осудили на восемь лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

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