Хинштейн отреагировал на информацию о прекращении питания беженцев в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн посетил ПВР «Олимпиец» из-за сообщений о прекращении питания для беженцев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Получил тревожные сообщения от жителей лагеря «Олимпиец», что с 31 января их перестают бесплатно кормить. Я выехал на место, чтобы разобраться в ситуации, несмотря на уверения ответственных лиц, что все под контролем», — отметил Хинштейн.

Он пообещал выделить финансирование из резервного фонда области и заверил, что беженцы в «Олимпийце» и других пунктах временного размещения будут обеспечены питанием.

30 января сообщалось, что Хинштейн призвал бывшего главу ГУВД Москвы генерала Владимира Пронина разместить беженцев из приграничных районов региона в его гостинице в Фатеже. Отмечается. что врио главы региона обратился к генералу во время встречи с жителями города. Они спросили у Хинштейна, можно ли разместить беженцев в местной гостинице, которая давно пустует. Врио губернатора ответил, что она принадлежит Пронину.

Ранее сообщалось, что Хинштейн поможет взыскать 3,2 млрд рублей с главы курской корпорации.