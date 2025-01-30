Хинштейн призвал российского генерала разместить курских беженцев в его гостинице

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал бывшего главу ГУВД Москвы генерала Владимира Пронина разместить беженцев из приграничных районов региона в его гостинице в Фатеже. Об этом сообщает издание «Друг для друга».

Издание отметило, что врио главы региона обратился к генералу во время встречи с жителями города. Они спросили у Хинштейна, можно ли разместить беженцев в местной гостинице, которая давно пустует. Врио губернатора ответил, что она принадлежит Пронину.

«Уважаемый почетный гражданин Курской области, хорошо знакомый мне по прежней жизни, если есть в вашей гостинице свободные номера, пожалуйста, найдите возможность разместить там людей, которые находятся в гораздо более тяжелых условиях, чем вы и ваша семья», — сказал Хинштейн.

Врио главы региона добавил, что Пронин сейчас проводит не так много времени в городе. По его словам, генерал бывает «в основном между Кипром и Фатежом».

20 января Александр Хинштейн раскритиковал врио министра по охране объектов культурного наследия Курской области Ирину Мусьял за поездку за границу во время отпуска. Речь об этом зашла на заседании регионального правительства в связи с приездом в Курск представителей федерального Минкульта, которые намеревались обследовать курский Детинец.

Ранее курская чиновница, которую Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии, покинула пост.