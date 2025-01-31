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Сотрудница российского театра доверилась мошенникам и потеряла 7,6 млн рублей

В Нижнем Новгороде сотрудница театра лишилась 7,6 млн рублей из-за мошенников
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Depositphotos

В Нижнем Новгороде 72-летняя местная жительница доверилась мошенникам и потеряла 7,6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Преступники связались с пенсионеркой и в течение трех дней запугивали ее потерей сбережений, представляясь то сотрудниками силовых ведомств, то службы безопасности банка. Они убеждали пожилую женщину, что с ее счета могут произойти несанкционированные списания.

Россиянка поверила аферистам и последовала их инструкциям, отправив на «безопасные счета» более 7,6 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого уфимец убедил жену продать квартиру ради инвестиций после общения на сайте знакомств. Спустя некоторое время мужчина решил найти информацию о выводе средств. Изучая статьи по теме, он понял, что его обманули.

Ранее в Москве аферисты выманили у пенсионерки золотые слитки и деньги в яркой коробке.

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