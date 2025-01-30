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В Москве аферисты выманили у пенсионерки золотые слитки и деньги в яркой коробке

В Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников золотые слитки
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Аферисты выманили у 84-летней пенсионерки из Москвы более трех миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

Сначала с женщиной связался якобы сотрудник оператора и попросил паспортные данные, чтобы продлить договор. После этого «правоохранители» заявили, что пенсионерка продиктовала данные мошенникам. Так как они могут использовать это в своих целях, нужно задекларировать сбережения.

В результате пенсионерка отдала курьеру свои сбережения в долларах и рублях. Позже по требованию мошенников женщина купила два слитка золота и передала их доставщику.

«Оставшиеся на счету 220 тыс. рублей женщина сняла, упаковала в яркую коробку, перевязала красной лентой и также передала прибывшему курьеру», – поделились в ведомстве.

Спустя несколько дней пенсионерка попыталась связаться со звонившими ей людьми, но, не дозвонившись, поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 3,2 млн рублей.

Ранее россиянин обменял 13 млн рублей в лже-обменнике на поддельные евро и доллары.

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