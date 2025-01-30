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Уфимец убедил жену продать квартиру ради инвестиций после общения на сайте знакомств

В Уфе мужчина лишился 12 млн рублей после общения на сайте знакомств
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Shutterstock

Житель Уфы отдал мошенникам 12 миллионов рублей, поверив девушке с сайта знакомств. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Девушка написала 42-летнему мужчине и предложила перейти в мессенджер. В переписке она упомянула о том, что занимается инвестициями и стала настойчиво уговаривать нового знакомого вложиться в проекты.

Вскоре он согласился и связался с племянником девушки. После регистрации в специальном приложении для инвестирования пострадавший стал отправлять на счет небольшие суммы.

Позже он стал переводить более крупные суммы и взял кредит. При этом в банке спросили о возможных указаниях мошенников, но уфимец говорил, что якобы купит на эти деньги машину. Затем он взял займы в нескольких банках.

«К инвестициям он подключил и свою супругу, убедив ее продать квартиру и перевести все вырученные средства на счет биржи», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время мужчина решил найти информацию о выводе средств. Изучая статьи по теме, он понял, что его обманули.

Ранее в Москве аферисты выманили у пенсионерки золотые слитки и деньги в яркой коробке.

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