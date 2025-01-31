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Австралиец попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения кенгуру

Daily Mail: в Австралии мужчина оказался в больнице из-за кенгуру
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Shutterstock/FOTODOM

В Австралии мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него напал кенгуру, пишет Daily Mail.

По информации местных властей, пострадавший собирался отправиться в магазин, когда заметил двух кенгуру возле своего дома. Одно из животных быстро убежало, однако другое, ростом около двух метров и весом около 100 килограммов, проявило агрессию. В результате нападения мужчина получил рваные раны бедра, руки и груди. Он был доставлен в больницу Эмеральд, а затем перевезен на вертолете в больницу Рокгемптона.

Состояние пострадавшего на данный момент стабильное, сообщили представители Центральной больницы и службы здравоохранения Квинсленда.

Первый дежурный офицер пожарной бригады Уиллоус Рик Андерхилл, прибывший на место происшествия, описал нападение как «быстрое и простое». Специалист также предположил, что агрессивное животное, скорее всего, было восточным серым кенгуру. Он призвал власти рассмотреть возможность отстрела двух животных, участвовавших в нападении, и предостерег жителей от близкого контакта с дикими животными.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в Чехии сбежал кенгуру.

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