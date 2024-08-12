В Чехии из тюрьмы сбежал кенгуру

В Праге из местной тюрьмы сбежал кенгуру, пишет издание UPI. Теперь полицейские активно ищут пропавшее животное.

Как сообщили власти, из тюрьмы в Йиржице, к юго-востоку от Праги, сбежали два кенгуру, но одно из животных позже вернулось самостоятельно. Второй же сумчатый скрылся на территории города, сейчас его активно ищут полицейские совместно с волонтерами. Представитель колонии Маркета Прунерова предупредила людей, чтобы они не приближались к животному самостоятельно, а вызвать офицеров, если они его увидят.

В тюрьме есть и другие животные, включая кроликов, лам и петухов. Они являются частью терапевтической программы, которая позволяет заключенным, чей срок подходит к концу, ознакомиться с животноводством и земледелием.

Ранее ученые раскрыли тайну передвижения доисторических гигантских кенгуру.