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В Чехии из тюрьмы сбежал кенгуру

UPI: из чешской тюрьмы сбежал кенгуру

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Праге из местной тюрьмы сбежал кенгуру, пишет издание UPI. Теперь полицейские активно ищут пропавшее животное.

Как сообщили власти, из тюрьмы в Йиржице, к юго-востоку от Праги, сбежали два кенгуру, но одно из животных позже вернулось самостоятельно. Второй же сумчатый скрылся на территории города, сейчас его активно ищут полицейские совместно с волонтерами. Представитель колонии Маркета Прунерова предупредила людей, чтобы они не приближались к животному самостоятельно, а вызвать офицеров, если они его увидят.

В тюрьме есть и другие животные, включая кроликов, лам и петухов. Они являются частью терапевтической программы, которая позволяет заключенным, чей срок подходит к концу, ознакомиться с животноводством и земледелием.

Ранее ученые раскрыли тайну передвижения доисторических гигантских кенгуру.

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