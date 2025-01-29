В Магнитогорске восьмилетний мальчик захлебнулся в бассейне банного комплекса

В Челябинской области школьник захлебнулся в бассейне на глазах у родственников

СК Челябинской области возбудил уголовное дело по факту происшествия в бассейне банного комплекса, где захлебнулся восьмилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 27 января в Магнитогорске, восьмилетний мальчик находился в бассейне бани вместе с родителями. Он остался без присмотра взрослых и ушел под воду.

Родственники попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Ранее в Москве вынесли приговор тренеру, топившему ребенка в бассейне.