Губернатор индийского штата предлагает $1 млн за расшифровку 5500-летнего текста

Губернатор индийского штата Тамилнад предлагает $1 млн за расшифровку письменности цивилизации долины Инда, пишет Good News Network.

Губернатор индийского штата Тамилнад объявил о вознаграждении в размере $1 млн тому, кто сможет убедительно доказать расшифровку письменности древней цивилизации долины Инда. Эта цивилизация, известная как хараппцы, начала строить свои поселения в долине реки Инд на территории современного Пакистана и Индии около 5500 лет назад.

Хараппцы оставили после себя загадочную письменность, которая до сих пор не расшифрована. Чиновник сделал это заявление после публикации научной работы, в которой были установлены возможные связи между граффити на древней тамильской керамике и хараппской письменностью.

Несмотря на многочисленные попытки лингвистов расшифровать хараппский язык, все они оказались безуспешными. Современные IT-специалисты и эксперты в области искусственного интеллекта также пытаются разгадать код, однако ученые выражают сомнения в том, что машинное обучение сможет достичь значительного прогресса без дополнительных данных.

На данный момент исследователи располагают около 4000 артефактами с надписями, состоящими из примерно 68 символов. Большинство из них имеют короткие надписи, что вызывает вопросы о природе хараппской письменности. Некоторые ученые предполагают, что она может быть логографической, подобно китайским иероглифам.

Ранее ученые обнаружили англосаксонскую копию римского артефакта с массой опечаток.