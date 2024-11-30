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Ученые обнаружили англосаксонскую копию римского артефакта с массой опечаток

Live Science: в Англии нашли кулон в виде римской монеты с неправильным текстом

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Andrew Williams/Norfolk County Council

Британские археологи наткнулись на необычный артефакт V-VI веков нашей эры в ходе раскопок недалеко от города Эттлборо в английском Норфолке. Находкой оказалась подвеска в виде римской монеты под названием солидус времен императора Гонория, правившего Западной Римской империей с 393 по 423 год. Об открытии сообщает портал Live Science.

По словам ученых, на лицевой стороне кулона был изображен бюст Гонория в диадеме и кирасе, а на обороте — фигура с военным штандартом в одной руке и миниатюрной богиней Никой (римским символом победы) в другой.

Исследователи отметили, что найденное ими украшение оказалось уникальным. Его изготовили англосаксы-язычники, тогда как взятая ими за образец монета относилась к христианскому Риму.

Кроме того, у англосаксонских племен в то время не было полностью развитой системы письменности, из-за чего их изделие оказалось украшено очень странными надписями.

На настоящих римских солидусах времен императора Гонория чеканили латинскую фразу «RESTITVTOR REIPVBLICAE», что означает «Восстановитель Республики». Неизвестные англосаксонские мастера воспроизвели этот текст в виде «STITVTOR EIPVBLICAE», пропустив отдельные буквы и перепутав другие, из-за чего послание потеряло какой-либо смысл.

Археологи добавили, что опечатки не беспокоили англосаксов, поскольку они не планировали подделывать римские деньги, а хотели создать индивидуальное украшение. На указывает золотая петля для шнурка или цепочки, припаянная к монете.

Ранее ученые нашли древний амулет с библейским царем Соломоном, сражающимся с дьяволом.

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