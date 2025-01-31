Советник директора водоканала в Шахтах заявил, что на него было совершенно покушение

Советник директора водоканала города Шахты Руфат Алескеров заявил, что у него сожгли машину и гараж. Сообщение об этом и видео пожара он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Алескерова, на него было совершено покушение, в результате которого сгорел его автомобиль BMW.

До этого Алескеров занимался политикой, называл себя оппозиционером и вел Telegram-канал о городских проблемах. Как пишет портал «Блокнот Шахты», в 2023 году он был осужден за мошенничество с автоподставами. Мужчину задержали в 2021 году. По данным следствия, как пишет «Ъ», его действиями был нанесен ущерб страховой компании на сумму 1,5 млн рублей.

Тем не менее апелляционный суд дважды смягчал наказание Алескерову, и в мае 2024 года он был освобожден. Сам политик называл дело против него сфабрикованным и заявлял, что причиной его освобождения были выявленные нарушения уголовного и уголовно-процессуального права.

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