Схватка курьера и безработного, который пытался отобрать у первого еду, попала на видео

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали местного жителя, который напал на доставщика продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел во дворе одного из домов по улице Бориса Панина. Прохожий напал на 21-летнего курьера и пытался отнять у него продукты, которые тот нес в термоконтейнере. На кадрах видео мужчина в черной куртке завалился на молодого человека и пытался отнять у него посылку. Когда осуществить задуманное у злоумышленника не вышло, а к юноше на подмогу поспешили прохожие, он скрылся.

«В результате завязавшейся потасовки продукты на сумму 1 557 рублей были испорчены», — рассказали в полиции.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ. Нарушителя задержали по горячим следам, им оказался 26-летний неоднократно судимый безработный горожанин.

Ранее в Новосибирске мужчина избил в подъезде курьера из-за прически.