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Сибиряк избил курьера из-за прически и похвалился друзьям

В Новосибирске мужчина избил в подъезде курьера из-за прически
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Telegram-канал «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске житель Ленинского района напал в подъезде на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на потерпевшего.

По словам молодого человека, все произошло 30 января в одном из подъездов дома №90 по улице Забалуева. Юноша утверждает, что нападавшему не понравилась его прическа, и это стало поводом для агрессии.

«Меня просто избили как собаку с криками, что стричь нужно, человек был пьяный», — поделился курьер.

Избиение сняла на телефон одна из жительниц, которая выглянула из квартиры, чтобы посмотреть, что происходит на лестничной клетке. На опубликованных ею кадрах мужчина избивает кроссовкой лежащего на полу юношу.

Также на кадры камеры в лифте попал момент, как предполагаемый агрессор рассказывает о случившемся друзьям и хвалится своим поведением.

Пострадавший отметил, что у него пробита голова. Юноша написал заявление в полицию.

Ранее москвич избил 18-летнего курьера, который заехал на территорию элитного дома.

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