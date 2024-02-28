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В Петербурге пенсионер поджег машину бывшего квартиранта, чтобы отомстить ему

В Петербурге задержали пенсионера, который поджег автомобиль из мести

В Приморском районе Санкт-Петербурга поймали пенсионера, который поджег автомобиль из мести. Об этом сообщает петербургская полиция.

27 февраля в районную полицию поступило сообщение о горящем автомобиле, припаркованном у дома на Беговой улице. На месте правоохранители обнаружили частично выгоревшие Mitsubishi Galant и SsangYong. Затем 43-летний владелец японского седана оценил ущерб в 400 тыс. рублей и попросил привлечь поджигателя к ответственности.

В тот же день сотрудники МВД по подозрению в совершении поджога задержали 64-летнего мужчину. Он признался в содеянном и заявил, что был знаком с хозяином автомобиля, который некоторое время снимал у него квартиру. Однако пенсионер заподозрил арендатора в краже денег и решил ему отомстить, устроив пожар. Возбуждено дело об умышленном повреждении имущества.

Ранее неизвестный сжег иномарку за 8,5 млн рублей в красноярском гараже.

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