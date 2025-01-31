В затонувших танкерах «Волгонефть» может оставаться около 3,9 тысячи тонн мазута

Науменко: в затонувших танкерах могут оставаться еще до 3,9 тыс. тонн мазута

В затонувших в Керченском проливе частях танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» может оставаться еще до 3,9 тысячи тонн мазута. Об этом заявил заместитель руководителя ФГБУ «Морспасслужба» Александр Науменко, передает РИА Новости.

«По оценкам на сегодняшний день, в затонувших частях танкеров может находиться еще до 3900 тонн мазута», — сказал он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Как рассказали в экстренных службах, в результате происшествия в воду попали 3,8 тыс. тонн мазута. На этом фоне в ряде российских регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край, организовали работы по очистке пляжей и акватории от нефтепродуктов. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Крыму расширили зону ЧС из-за выброса мазута в Черном море.