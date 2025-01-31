Подростка избили до потери сознания на фудкорте в российском городе

Mash: в Иркутске подростка избили до потери сознания на фудкорте

В Иркутске неизвестные толпой избили подростка, и тот потерял сознание. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел на территории фудкорта. По словам очевидцев, толпа набросилась на несовершеннолетнего без каких-либо видимых причин и стала его избивать. Подростку до крови разбили лоб, он потерял сознание. Злоумышленники скрылись с места происшествия.

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. На месте потасовки видны следы крови. Пострадавший сообщил, что ничего не помнит, подробной информации о его состоянии не поступало.

Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета начали проверку по факту случившегося.

До этого в Башкирии подростки устроили массовую драку возле торгового центра. На кадрах с места происшествия видно большое количество молодых людей, которые избивают друг друга и валяют по земле.

Ранее россиянин жестоко избил приятеля и прыгнул ему на голову.