Россиянин жестоко избил приятеля и прыгнул ему на голову

В Саратовской области мужчина получил 9 лет колонии за прыжок на голову приятеля

Житель Энгельса отправился на девять лет в колонию за жестокое избиение приятеля, обвиняемый прыгнул мужчине на голову, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2023 года. Между жителем Энгельса и его 47-летним другом произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый нанес приятелю множественные удары по голове и телу, а когда тот упал, прыгнул ему на голову.

Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае грабитель напал на пожилого мужчину в лифте многоэтажки, отобрал у него банковскую карту, наличные и скрылся. 26-летнего нападавшего удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина жестоко избил собутыльника из-за закончившейся водки.