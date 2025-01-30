Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин жестоко избил приятеля и прыгнул ему на голову

В Саратовской области мужчина получил 9 лет колонии за прыжок на голову приятеля
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Житель Энгельса отправился на девять лет в колонию за жестокое избиение приятеля, обвиняемый прыгнул мужчине на голову, спасти пострадавшего не смогли. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2023 года. Между жителем Энгельса и его 47-летним другом произошла ссора, быстро переросшая в драку. Обвиняемый нанес приятелю множественные удары по голове и телу, а когда тот упал, прыгнул ему на голову.

Пострадавшего госпитализировали, но несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. В отношении подозреваемого в нападении было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае грабитель напал на пожилого мужчину в лифте многоэтажки, отобрал у него банковскую карту, наличные и скрылся. 26-летнего нападавшего удалось задержать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге мужчина жестоко избил собутыльника из-за закончившейся водки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами