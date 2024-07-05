На Бали неизвестный напал на гулявшую по пляжу туристку и разбил ей голову ради камеры

На Бали мужчина напал на британскую туристку и разбил ей голову ради фотоаппарата. Об этом сообщает Detik.

В конце июня 25-летняя Эмили шла по пляжу Бату Болонг в сторону пляжа Каю Путих вместе со своей подругой. При себе у британки была черная камера Canon G7X.

В районе пляжа Берава около деревни Тибубененг на девушек напал неизвестный. Он ударил Эмили деревянным бруском по голове, от чего у нее началось сильное кровотечение, и отобрал фотоаппарат. Сумма ущерба составила около 31 млн индонезийских рупий (примерно 168 тыс. рублей).

«К счастью, травмы оказались не жизненно важными. Небольшая рана на затылке, нанесенная тупым предметом, но крови вытекло много. [Пострадавшая] уже получила медицинскую помощь. Полиция Северной Куты все еще расследует дело. Это связано с тем, что в этом месте нет камер видеонаблюдения», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Бадунга.

Как уточняется, жертва не запомнила лица нападавшего, тем не менее правоохранители нашли свидетелей ограбления и допросили их. Расследование продолжается.

Ранее на Пхукете бандиты предложили туристам марихуану на пляже и попытались ограбить их.