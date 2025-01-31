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Жители дома в Подмосковье пожаловались на стрелка в камуфляже

В Подмосковье жители дома пожаловались на стрелка в камуфляже

В Подмосковье жильцы одного из домов сообщили в полицию о мужчине в камуфляже, который стрелял с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал «Химки Live».

Инцидент произошел в доме №68 на Молодежной улице в городе Химки. Местные жители заметили на балконе мужчину в камуфляжной одежде, который, по их словам, устроил стрельбу. На кадрах с места видно человека с бородой, у которого в руке находится предмет, визуально напоминающий пистолет.

Очевидцы сообщили о случившемся полицейским. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и обнаружили там жителя Пензенской области 1992 года рождения, у которого изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом — его отправили на исследование.

Мужчину доставили в отдел полиции. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

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