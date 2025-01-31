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В Красноярске работника администрации арестовали по подозрению во взятке

СК: в Красноярске замглавы управления образования заподозрили во взяточничестве

В Красноярске возбудили уголовное дело на замруководителя главного управления образования администрации города Красноярска Виктора Марьясова, подозреваемого в получении взятки. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в августе 2023 года подозреваемый во время работы директором школы, договорился со своей знакомой о том, что поможет ее знакомым в заключении договоров на поставку товаров в школу в Покровском. За это ему обещали «откаты» в размере 10% от цены каждого договора.

Подозреваемый в обход конкурентных процедур от своего имени заключил договоры на поставки для школы между образовательным учреждением с тремя юрлицами и двумя бизнесменами на общую сумму более 2,3 млн рублей.

Вместе с этим чиновник мешал другим фирмам-поставщикам и самостоятельно согласовывал проекты договоров и их подписание.

После заключения договоров подозреваемый получил от посредника вознаграждение в размере в 230 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Суд по ходатайству следствия решил арестовать его.

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