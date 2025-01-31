В РФ заочно арестовали гендиректора «Бамстройпуть» по делу о хищении

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал генерального директора обанкротившейся строительной компании «Бамстройпуть» Игоря Тушкевича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инстанцию.

В материале отмечается, что в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предпринимателя обвиняют в хищении денежных средств при заключении государственных контрактов.

«Постановлением <...> суда <...> удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Алексеевича Тушкевича <...> сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории РФ», — рассказали в инстанции.

В свою очередь, в правоохранительных органах журналистам сообщили, что генеральный директор «Бамстройпуть» скрылся от следствия за границей. Он улетел в Грузию.

31 января прокурор Приморского края Сергей Столяров заявил, что сотрудники надзорных органов предотвратили кражу пяти млрд рублей, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых объектов в регионе. По его словам, злоумышленники пытались похитить средства на строительство образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе.

Ранее в Новосибирской области задержали жену борца с коррупцией, пойманного на взятке.