В РАЭК раскрыли подробности дела Гребенникова

РАЭК: уголовное дело против Гребенникова не связано с работой ассоциации

Уголовное дело, возбужденное в отношении директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова, не связано с работой РАЭК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.

«Следует отметить, что возбужденное в отношении С.В. Гребенникова уголовное дело никак не связано ни с его профессиональной деятельностью, ни с деятельностью РАЭК», — сказала в ассоциации.

В РАЭК отметили, что с конца января функции главы РАЭК выполняет исполнительный директор Екатерина Демкина.

31 января Тверской районный суд Москвы заключил Гребенникова под стражу. Директора РАЭК обвинили по статье о сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере.

По информации источника «Газеты.Ru», на Гребенникова завели уголовное дело еще 16 января. По его словам, у главы РАЭК нашли два грамма мефедрона.

Ранее в Мосгорсуде подтвердили задержание главы РАЭК по наркотической статье.