Директора РАЭК арестовали по делу о наркотиках

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), организатора Премии Рунета Сергея Гребенникова. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Директора РАЭК обвинили по статье о сбыте наркотических средств, совершенном в значительном размере. Он будет находиться в СИЗО 1 месяц 19 суток.

До этого портал Roem сообщал, что у Гребенникова нашли кокаин. По информации источника «Газеты.Ru», у директора РАЭК обнаружили два грамма запрещенного вещества.

Сам мужчина в своем Telegram-канале сегодня утром оставил два поста. В одном из них заявил, что «любую новость можно приукрасить» и упомянул журналиста Ивана Голунова — в 2019 году ему подбросили наркотики, чтобы сфабриковать уголовное дело.

Гребенников возглавлял Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ), главой РАЭК стал в 2022 году. Член Общественной палаты РФ. Выступает организатором российских интернет-конференций, форумов и наград Рунета: РИФ+КИБ, Russian Internet Week, «Премия Рунета».

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