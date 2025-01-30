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Россиянин после застолья ударил подругу ножом в живот, испугался и вызвал скорую

Под Калининградом мужчина ударил подругу ножом в живот и вызвал скорую
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Depositphotos

Под Калининградом мужчина после застолья ударил ножом в живот свою подругу, испугался и вызвал скорую помощь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Ладушкине. Стражи порядка установили, что ранее судимый 36-летний мужчина находился в гостях у своей 49-летней подруги, они выпивали. В ходе застолья собутыльники поссорились, после чего женщина легла спать, а гость взял нож и вонзил его ей в живот.

После этого женщина потеряла сознание. Нападавший испугался и вызвал на место бригаду скорой помощи, пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации медицинского учреждения. Врачи диагностировали у нее проникающее ножевое ранение брюшной полости. Информацию об этом передали полицейским.

Правоохранители задержали подозреваемого и поместили его в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью предмета, используемого в качестве оружия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее россиянка поссорилась с сожителем и воткнула штопор ему в лицо.

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