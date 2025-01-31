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Прокуратура инициировала уголовное преследование журналистки Таратуты

Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против журналистки Юлии Таратуты
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Валерий Левитин/РИА Новости

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

По данным прокуратуры, Таратуту дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако с сентября по декабрь 2024 года журналистка снова отказалась предоставлять сведения уполномоченному органу.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Юлии Таратуты по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года данные «БИР-Аналитик» показали, что операции по счетам Таратуты были приостановлены. По информации сервиса, в отношении журналистки действуют «решения о приостановлении» от 7 августа 2023 года и 8 августа 2024-го.

Ранее следком объявил Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в федеральный розыск.

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