Лотерейный билет, спрятанный в Библии, принес женщине $1 млн

Лотерейный билет, спрятанный в Библии, принес женщине из Вирджинии 1 млн, пишет UPI.

Жительница Вирджинии Жаклин Мангус стала миллионершей благодаря неожиданной удаче и своему необычному способу хранения лотерейного билета. Женщина спрятала билет в Библии, и это решение оказалось счастливым: она выиграла джекпот Virginia's New Year's Millionaire Raffle.

Американка рассказала, что, увидев новость о том, что выигрышный билет был продан именно в ее городе, она дополнительно проверила информацию и узнала, что удача улыбнулась именно ей.

«Я была очень рада, когда поняла, что держу в руках билет на миллион» , — поделилась Мангус с организаторами лотереи.

Пока Жаклин не раскрыла, как планирует распорядиться своим выигрышем. Скорее всего, думает она, деньги будут потрачены на семью.

Ранее мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены.