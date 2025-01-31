Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как руководителю найти подход к молодым сотрудникам

Психолог Калашникова: руководителям важно найти к молодежи понятный ей подход
close
Shutterstock

Чтобы руководителю найти подход к молодым сотрудникам, важно взаимодействовать с ними по понятным им принципам. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

«Они не терпят давления или «жесткой руки», но отлично откликаются на уважение и честность. Например, если вы объясните, зачем нужна задача, дадите свободу в ее выполнении и покажете, что их труд ценен, они сделают больше, чем вы ожидаете», — объяснила специалист.

Она добавила, что современное поколение не готово работать на износ и ценит личное пространство. Руководителям важно это учитывать и ставить перед молодежью осознанные и понятные задачи.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, что представители молодого поколения Z, или зумеры, часто не могут найти работу в желанной сфере из-за слишком высоких требований и ожиданий по зарплатам. Не имея опыта и навыков, они пытаются устроиться в отрасли, где и без того высокая конкуренция и спросом пользуются кадры, имеющие солидный стаж.

Ранее стало известно, почему в России вырос спрос на молодых соискателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами