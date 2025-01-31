Психолог рассказала, как руководителю найти подход к молодым сотрудникам

Чтобы руководителю найти подход к молодым сотрудникам, важно взаимодействовать с ними по понятным им принципам. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

«Они не терпят давления или «жесткой руки», но отлично откликаются на уважение и честность. Например, если вы объясните, зачем нужна задача, дадите свободу в ее выполнении и покажете, что их труд ценен, они сделают больше, чем вы ожидаете», — объяснила специалист.

Она добавила, что современное поколение не готово работать на износ и ценит личное пространство. Руководителям важно это учитывать и ставить перед молодежью осознанные и понятные задачи.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, что представители молодого поколения Z, или зумеры, часто не могут найти работу в желанной сфере из-за слишком высоких требований и ожиданий по зарплатам. Не имея опыта и навыков, они пытаются устроиться в отрасли, где и без того высокая конкуренция и спросом пользуются кадры, имеющие солидный стаж.

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