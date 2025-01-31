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Прокуратура не дала украсть несколько миллиардов рублей из бюджета Приморья

В Приморье прокуратура предотвратила кражу пяти миллиардов рублей из бюджета
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура предотвратила кражу пяти миллиардов рублей, выделенных на социально-значимые объекты Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Приморья Сергея Столярова.

«Предотвращено хищение почти 5 миллиардов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию концессий по возведению социально-значимых образовательных и спортивных объектов во Владивостоке и Надеждинском районе», — рассказал Столяров на итоговой коллегии надзорного ведомства.

Он добавил, что за 2024 год прокуратура поспособствовала завершению строительства, ремонта и вводу в эксплуатацию 12 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов России.

До этого в Подмосковье компанию обвинили в хищении 47 млн рублей при реализации нацпроекта.

По данным следствия, в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» министерство культуры и туризма Московской области заключило контракт с коммерческой организацией. Договоренность предусматривала предоставление компании субсидии из бюджета региона.

Ранее сына российского олигарха арестовали по подозрению в хищении средств.

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