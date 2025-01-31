Выросло число пострадавших при отравлении шаурмой в Пермском крае

В результате массового отравления шаурмой в городе Кунгуре Пермского края пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Оказалось, что все попавшие в больницу люди питались в одном кафе в период с 30 по 31 января.

«Состояние отравившихся оценивается как средней степени тяжести», — отметил собеседник телеканала.

Сегодня Telegram-канал «SHOT проверка» писал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгуре с острым отравлением. По его данным, все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

Мужчине грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба его киоска с шаурмой (второй находится на улице Голованова) закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы, отметил «SHOT проверка».

До этого число пострадавших от отравления в санатории «Сосновый бор» выросло до 47 человек, десять из них были госпитализированы. В учреждении проводят проверку санитарно-эпидемиологических требований и организации питания, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.