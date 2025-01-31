Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выросло число пострадавших при отравлении шаурмой в Пермском крае

РЕН ТВ: число пострадавших при отравлении шаурмой в Кунгуре выросло до 29
close
РИА Новости

В результате массового отравления шаурмой в городе Кунгуре Пермского края пострадали 29 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Оказалось, что все попавшие в больницу люди питались в одном кафе в период с 30 по 31 января.

«Состояние отравившихся оценивается как средней степени тяжести», — отметил собеседник телеканала.

Сегодня Telegram-канал «SHOT проверка» писал, что сразу 14 человек, в том числе четверо детей, обратились в медучреждения Кунгуре с острым отравлением. По его данным, все они покупали шаурму в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Владельцем заведения является 32-летний местный предприниматель Шухрат Имовов, у которого помимо производства шаурмы, есть своя гостиница и барбершоп.

Мужчине грозит два года колонии по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оба его киоска с шаурмой (второй находится на улице Голованова) закрыты, Роспотребнадзор проводит проверку и экспертизы, отметил «SHOT проверка».

До этого число пострадавших от отравления в санатории «Сосновый бор» выросло до 47 человек, десять из них были госпитализированы. В учреждении проводят проверку санитарно-эпидемиологических требований и организации питания, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее врач объяснила, когда при отравлении ребенку нужно вызвать скорую помощь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами