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В Волгограде на прощание с участником СВО собирается прийти «полгорода»

Жена бойца СВО из Волгограда ожидает большого числа людей на прощании с ним
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Depositphotos

Церемония прощания с участником специальной военной операции (СВО), которая будет носить массовый характер, пройдет в Волгограде. Об этом пишет сетевое издание V1.RU со ссылкой на супругу российского военнослужащего.

Женщина рассказала, что ее муж около года собирался отправиться на фронт. В конце концов житель города попал в одно из мотострелковых подразделений в составе Вооруженных сил РФ, но через два месяца после прибытия в зону конфликта он получил серьезное ранение. Мужчины не стало 25 ноября 2024 года.

«Мы с детства с ним, можно сказать, беспризорники, знали очень много людей», — отметила супруга участника СВО и добавила, что на церемонию прощания собирается прийти «полгорода».

Она уточнила, что до подписания контракта с министерством обороны РФ мужчина работал в мясном цехе. Его отличали честность и готовность прийти на помощь другим людям, добавила женщина.

26 января временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в зоне СВО не стало известного мельника Сергея Ешина. До отправки на фронт мужчина восстановил водяную мельницу в селе Красниково в родном регионе, а также оказал помощь при восстановлении ветряной мельницы в селе Бариновка в Самарской области.

Ранее на фронте не стало российского гандболиста Ильи Кожевникова.

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