Начались работы по утилизации танкера «Волгонефть-239»

Специалисты начали работу по утилизации танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе. Об этом сообщил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает Telegram-канал «Вести».

«Начались работы по подготовке разделки судна — завершена обваловка. Заключили контракт с организацией, которая будет разделывать судно. Далее разберем насыпь, чтобы вернуть береговую линию в исходное состояние», — рассказал он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Причиной послужили экстремальные погодные условия, в том числе сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов.

Как рассказали в экстренных службах, в результате происшествия в воду попали 3,8 тыс. тонн мазута. На этом фоне в ряде российских регионов, включая Республику Крым и Краснодарский край, организовали работы по очистке пляжей и акватории от нефтепродуктов. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Крыму расширили зону ЧС из-за выброса мазута в Черном море.