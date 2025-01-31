Мужчина пробил голову курьеру в Новосибирске из-за его прически

В Новосибирске мужчина напал на курьера из-за прически и пробил ему голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 30 января в подъезде дома №90 по улице Забалуева. По словам юноши, работающего курьером, мужчина напал на него из-за прически и избил. Случившееся попало в объектив камеры телефона очевидицы.

«Меня просто избили как собаку с криками, что [волосы] стричь нужно, человек был пьяный. Затем он в лифте похвастался своим друзьям и они ушли», — рассказал пострадавший, передает Telegram-канал.

В результате произошедшего у молодого человека оказалась пробита голова, также у него остались ссадины. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Юноша обратился за помощью в полицию, приложив фото и видео с места инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Детали, обстоятельства и причастные к случившемуся лица устанавливаются.

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