Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пробил голову курьеру в Новосибирске из-за его прически

В Новосибирске мужчина пробил курьеру голову из-за прически

В Новосибирске мужчина напал на курьера из-за прически и пробил ему голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел 30 января в подъезде дома №90 по улице Забалуева. По словам юноши, работающего курьером, мужчина напал на него из-за прически и избил. Случившееся попало в объектив камеры телефона очевидицы.

«Меня просто избили как собаку с криками, что [волосы] стричь нужно, человек был пьяный. Затем он в лифте похвастался своим друзьям и они ушли», — рассказал пострадавший, передает Telegram-канал.

В результате произошедшего у молодого человека оказалась пробита голова, также у него остались ссадины. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

Юноша обратился за помощью в полицию, приложив фото и видео с места инцидента. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Детали, обстоятельства и причастные к случившемуся лица устанавливаются.

Ранее в Барнауле подростки до конвульсий избили молодого человека из-за прически.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами