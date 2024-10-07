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В Барнауле подростки до конвульсий избили молодого человека из-за прически

В Барнауле подростки избили человека за прическу

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Shutterstock

В Барнауле молодой человек попал в больницу после избиения на улице. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Георгия Исакова. По словам очевидцев, компании подростков не понравилась прическа 19-летнего россиянина, поэтому его решили избить.

После произошедшего пострадавший стал задыхаться из-за конвульсий, у него изо рта шла кровь. Прохожие помогли молодому человеку, позже приехавшие на место медики госпитализировали его в больницу.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят необходимые мероприятия для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

«После получения результатов судебно-медицинской экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Тульской области мужчина напал на подростка, прическа которого ему не понравилась. Он попал в больницу, откуда сообщение о нападении попало в полицию.

Ранее буйный покупатель избил продавца магазина сладостей из-за прически в Новочеркасске.

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