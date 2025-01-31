Россиянин объелся хурмой и оказался на операционном столе

Любитель хурмы из Новосибирской области оказался на операционном столе после того, как объелся этой ягодой. Его жизнь спасли врачи Городской клинической больницы №25. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По словам пациента, он съел десять плодов хурмы за раз. После этого почти сразу почувствовал недомогание, но за помощью обратился только на пятые сутки плохого самочувствия. Во время обследования у него обнаружили острую язву желудка и фитобезоар — плотную массу, состоящую из неперевариваемых компонентов.

Эндоскописты больницы в течение трех дней поэтапно удалили фитобезоар. Врачи пояснили, что танин, содержащийся в хурме, образовал в желудке вязкую массу, которая «зацементировала непереваренные остатки пищи».

«Наша трехдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7-8 сантиметров», — поделился заведующий отделением эндоскопии Баходур Бабаев.

По словам медика, без операции обойтись не удалось, так как к моменту обращения за помощью у мужчины развилась кишечная непроходимость.

Врач подчеркнул, что пациентам в группе риска, например, тем, кто перенес операцию на желудке, достаточно съесть два-пять плодов хурмы для формирования фитобезоара.

Ранее любительницу хурмы с камнем в желудке спасли врачи в Дагестане.