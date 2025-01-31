Россиянам рассказали о пользе и вреде горячего шоколада

Горячий шоколад является полезным напитком, содержащим большое количество витаминов и полезных для организма микроэлементов. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог Красногорской больницы Татьяна Губина.

«Горячий шоколад содержит антиоксиданты, защищающие наши клетки, и растительные пигменты флавоноиды, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов и капилляров. К тому же качественный напиток снабжает организм витаминами группы В, железом, фосфором, марганцем, медью, цинком», — рассказала Губина.

При этом она предупредила, что злоупотреблять напитком не стоит, поскольку он очень калориен и может способствовать набору веса, а содержащийся в нем сахар повышает уровень глюкозы в крови.

Специалист советует выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао и меньшим количеством добавок.

Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Анастасия Щербак до этого рассказала, кому не следует употреблять кофеин. Речь, по ее словам, о лицах, страдающих гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца, имеющих сердечную недостаточность, глаукому и нарушения сна.

Ранее москвичи рассказали о своих любимых зимних напитках.