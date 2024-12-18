Москвичи рассказали о своих любимых зимних напитках

Самым любимым зимним напитком у москвичей является чай, за него свой голос отдали 58% жителей столицы. Это показали результаты опроса сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн», с которыми ознакомилась «Москва 24».

На втором месте оказался кофе (55%), на третьем — глинтвейн (49%). Еще около трети респондентов проголосовали за горячий шоколад или какао. В целом 82% опрошенных считают горячие напитки хорошим способом согреться в холодную погоду. 68% выбирают любимый напиток по вкусу, 55% — смотрят на создание уютной атмосферы. Для 38% москвичей важен успокаивающий эффект, для 37% — польза для здоровья.

Согласно опросу, 50% отдают предпочтение фруктово-ягодным вкусам напитка, 45% — шоколадным, карамельным и десертным, 37% — пряным. Специалисты также выяснили, что травяные и молочные вкусы в столице являются менее популярными.

Врач-диетолог Дарья Русакова до этого говорила, что при простуде стоит пить больше чая и воды, чтобы помочь организму справиться с ней. Она отметила, что обильное теплое питье поможет вывести вредные вещества из организма.

Ранее россиянам назвали продукты и напитки, с которыми нельзя сочетать шампанское.