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В «Ростелекоме» рассказали о нештатной ситуации в Чувашии

«Ростелеком»: произошла нештатная ситуация на сети передачи данных в Чувашии
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Global Look Press

Краткосрочная нештатная ситуация на сети передачи данных произошла в Чувашии. Об этом сообщили в «Ростелекоме», передает РИА Новости.

«Часть абонентов в этом регионе могла 15-20 минут испытывать затруднения с доступом в интернет. На другие регионы ситуация влияния не оказала», — говорится в сообщении.

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования ведомства фиксирует всплеск жалоб абонентов «Ростелекома» на работу оператора. Возможной причиной назвали сбой в инфраструктуре компании.

На этой неделе пользователи Telegram массово пожаловались на медленную загрузку или недоступность медиафайлов. Некоторые не могли запустить контент во встроенном медиаплеере Telegram Desktop, а также в Telegram Web. Другие не смогли прослушать аудиофайлы. При этом сервисы Downdetector и «Сбой.рф» не фиксировали каких-либо проблем с приложением. Там было зарегистрировано менее 100 жалоб на работу мессенджера.

Ранее в РКН отчитались о защите России от DDoS-атак в 2024 году.

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