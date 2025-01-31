В работе «Ростелекома» зафиксировали сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал всплеск жалоб абонентов «Ростелекома». Об этом заявили РИА Новости в ведомстве.

Специалисты проверили работу оператора после всплеска жалоб от абонентов. Пока возможной причиной назвали сбой в инфраструктуре компании.

На этой неделе пользователи Telegram массово пожаловались на медленную загрузку или недоступность медиафайлов. Некоторые не могли запустить контент во встроенном медиаплеере Telegram Desktop, а также в Telegram Web. Другие не смогли прослушать аудиофайлы. При этом сервисы Downdetector и «Сбой.рф» не фиксировали каких-либо проблем с приложением. Там было зарегистрировано менее 100 жалоб на работу мессенджера.

В прошлую пятницу произошел сбой в работе WhatsApp. Более 25% жалоб поступило из Москвы. Кроме того, на работу мессенджера жаловались жители Самарской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Смоленской областей, а также Краснодарского края.

Ранее в РКН отчитались о защите России от DDoS-атак в 2024 году.